Конкурент Вірастюка на довиборах до Ради зібрався оскаржувати результати в суді

Представник партії "За майбутнє", кандидат в народні депутати Олександр Шевченко, який на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 Івано-Франківської області посів друге місце, повідомив, що суд відмовив у задоволенні його позову до Надвірнянської окружної виборчої комісії.

"Окружний адміністративний суд Івано-Франківська відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати Олександра Шевченка до Надвірнянської ОВК", – йдеться в повідомленні Шевченка на його сторінці в Facebook. Політик додав, що його команда готує апеляцію на рішення суду.

За словами кандидата в депутати, суд постановив, що рішення про перерахунок голосів на дільниці № 261029 в Микуличині є законним.

"А значить, все, що відбувалося на ваших очах, теж, на думку Феміди, відбувалося законно. Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває! Попереду – ще два десятки дільниць", – написав Шевченко.

Нагадаємо, вранці 4 квітня ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів 87 округу Івано-Франківської області. За даними ЦВК, перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 31,25% голосів. Олександр Шевченко – на другому місці з 29,69%.