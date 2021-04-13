Казанський розповів, як "ДНР" помстилася йому, зірвавши зустріч ТКГ

Журналіст, представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський прокоментував зрив засідання політичної підгрупи стороною російських окупантів. За його словами, озвучених ними претензій щодо нібито реєстрації провадження проти нього він не визнає.

Адже терористи та їхні спільники говорили не про українські суди, а про самопроголошені на окупованих територіях. Суть конфлікту Казанський пояснив в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL.

"Там історія про те, що Україна каже, що Пирогова (Мая, спільниця терористів "ДНР". – Ред.) не має брати участь, тому що вона засуджена за тероризм. А проти мене вони навіть не можуть пояснити, що саме. Вони не кажуть, що є вирок, а кажуть, що є просто якесь зареєстроване провадження. Але який суд це зареєстрував? В Україні проти мене немає жодної справи. Якщо є в Росії, то повідомте", – сказав журналіст.

Він наголосив, що у Мінських угодах немає жодних "судів ДНР" чи "ЛНР", так само, як і "судів ОРДЛО". Тому демарш окупантів можна розцінювати як чергову спробу зірвати переговори ТКГ і вигадати підстави, щоб просто не брати далі участь в обговореннях.

Також Казанський наголосив, що через витівки окупантів він не збирається залишати ТКГ. До того ж, їхні закиди були озвучені під час неформального спілкування, без участі представників України.

"Для мене нема нічого нового, я і так знаю, що я ворог "республіки", що мене там вб'ють, якщо я туди потраплю. Попередні 11 чи майже 12 місяців ніхто не казав з них, що проти мене якісь справи, а тепер почали вигадувати цю історію, щоб завести переговори у глухий кут", – зробив висновок Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш також розповів, що представники російських терористів не змогли пояснити, який саме суд виніс вирок Казанському. Через інцидент координатор політичної підгрупи від ОБСЄ П'єр Морель дипломатично переніс зустріч на 27 квітня.