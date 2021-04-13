Казанский рассказал, как "ДНР" отомстила ему, сорвав встречу ТКГ

Журналист, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский прокомментировал срыв заседания политической подгруппы стороной российских оккупантов. По его словам, озвученных ими претензий о якобы регистрации производства против него он не признает.

Ведь террористы и их пособники говорили не об украинских судах, а о самопровозглашенных на оккупированных территориях. Суть конфликта Казанский пояснил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL.

"Там история о том, что Украина говорит, что Пирогова (Майя, сообщница террористов "ДНР". – Ред.) не должна участвовать, потому что она осуждена за терроризм. А против меня они даже не могут объяснить, что именно. Они не говорят что есть приговор, а говорят, что просто какое-то зарегистрировано производство. Но какой суд это зарегистрировал? В Украине против меня нет никакого дела. Если есть в России, то сообщите", – сказал журналист.

Он отметил, что в Минских соглашениях нет никаких "судов ДНР" или "ЛНР", так же, как и "судов ОРДЛО". Поэтому демарш оккупантов можно расценивать как очередную попытку сорвать переговоры ТКГ и придумать основания, чтобы просто не брать дальше участие в обсуждениях.

Также Казанский отметил, что из-за выходок оккупантов он не собирается покидать ТКГ. К тому же, их упреки были озвучены во время неформального общения, без участия представителей Украины.

"Для меня нет ничего нового, я и так знаю, что я враг "республики", что меня там убьют, если я туда попаду. Предыдущие 11 или почти 12 месяцев никто не говорил из них, что против меня какие-то дела, а теперь начали придумывать эту историю, чтобы завести переговоры в тупик", – сделал вывод Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш также рассказал, что представители российских террористов не смогли объяснить, какой именно суд вынес приговор Казанскому. Из-за инцидента координатор политической подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель дипломатично перенес встречу на 27 апреля.