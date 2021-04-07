Канада підтримала Україну на тлі загострення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову. Лідер західної країни-партнера нашої держави запевнив, що ніколи не відмовиться від підтримки боротьби українців за свій суверенітет.

Крім того, сторони обмінялися враженнями від спілкування і подякували один одному. Так, глава української держави висловив вдячність за дружню позицію Канади в своєму офіційному Twitter.

"Дякую, Джастіне Трюдо, що у важкі часи Канада завжди поруч з Україною. Її допомога в отриманні ПДЧ від НАТО стане важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів. Буду радий вітати вас на саміті "Кримської платформи" 23 серпня", – написав Зеленський.

Зі свого боку Трюдо у Twitter подякував Зеленському за дзвінок і за прагнення ще більше посилити взаємодію між Україною та Канадою.

"Завжди добре налагодити контакт і працювати над побудовою міцного партнерства між нашими країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України ніколи не похитнеться", – запевнив канадський прем'єр-міністр.

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