Єрмак розповів про план переговорів Зеленського із Макроном та Меркель
Переговори президента України Володимира Зеленського із лідером Франції Еммануелем Макроном та Німеччини Ангелою Меркель мають відбутися найближчим часом. Їхньою ключовою темою стане питання Донбасу.
Про це у відеокоментарі, поширеному пресслужбою Офісу президента, заявив очільник установи Андрій Єрмак. Водночас він наголосив, що Україна не припиняє роботи щодо організації наступної зустрічі у "нормандському форматі" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Що стосується перемовин і консультацій, то я вам можу сказати, що консультації щодо "нормандського формату" відбуваються щотижня, по декілька разів на тиждень. Минулого тижня я два чи три рази розмовляв із представниками Франції, Німеччини. І я думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн – Німеччини, Франції та України – відбудуться дуже скоро", – сказав голова ОП.
"Тому йде нормальний процес, консультації. Непрості, я би сказав, важкі перемовини, але вони тривають, тому що Україна має принципову позицію. Ми маємо досягти миру, ми маємо припинити війну, ми маємо повернути всі наші землі і всіх наших людей. І ми не зупинимося, поки не досягнемо цього результату", – підкреслив Єрмак.
Крім того, він прокоментував проведення відеоконференції Меркель і Макрона із лідером країни-агресора Росії Володимиром Путіним. На думку очільника ОП, їхнє спілкування не мало нічого спільного із перемовинами "нормандської четвірки", яких домагається Україна.
"По-перше, я хотів би сказати, що це були переговори трьох країн. І до "нормандського формату" це має такий же стосунок, як сьогодні би будь-які три країни зустрілися і проговорили свої питання. Так, там дійсно говорили і про питання війни на Донбасі, але я хотів би одразу сказати, що зрадофіли знову придумують якісь фейки. А ціна їм зрозуміла після розмови президента Зеленського і президента Байдена. Тому що ви знаєте – напередодні було багато чуток, було багато фейків, коментарів", – запевнив Єрмак.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше джерела зазначили, що спілкування Зеленського із європейськими політиками можна очікувати вже найближчого тижня – 5-11 квітня. Розмова мала відбутися ще раніше, одразу ж після відеоконференції за участі Меркель, Макрона і Путіна, але цьому завадили нюанси з узгодженням часу.