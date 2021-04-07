Канада поддержала Украину на фоне обострения войны на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Лидер западной страны-партнера нашего государства заверил, что никогда не откажется от поддержки украинцев борьбы за свой суверенитет.
Кроме того, стороны обменялись впечатлениями от общения и поблагодарили друг друга. Так, глава украинского государства выразил признательность за дружественную позицию Канады в своем официальном Twitter.
"Спасибо, Джастин Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. Ее помощь в получении ПДЧ от НАТО станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать вас на саммите "Крымской платформы" 23 августа", – написал Зеленский.
В свою очередь, Трюдо в Twitter поблагодарил Зеленского за звонок и за стремление еще больше усилить взаимодействие между Украиной и Канадой.
"Всегда хорошо наладить контакт и работать над построением прочного партнерства между нашими странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется", – заверил канадский премьер-министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры президента Украины Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и Германии Ангелой Меркель. Их ключевой темой станет вопрос Донбасса.
По данным других источников, разговора троих политиков следует ожидать до конца недели – до 11 апреля.