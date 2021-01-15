Хто з президентів залишив пост через імпічмент: шість "щасливчиків"

У середу, 13 січня, президенту США Дональда Трампа було оголошено другий за час його перебування на посаді імпічмент. Судовий процес у справі про "підбурювання до повстання" може збігтися з інавгурацією Джо Байдена.

Хоча Трамп – не перший американський президент, якому висловили недовіру на державному рівні, історії відомі лише шість лідерів країн, які втратили посаду в результаті цієї процедури. Хто вони, розповідає OBOZREVATEL.

Після численних звинувачень уряду Фернанду Колора ді Мелу в корупції та розслідування, що послідувало за ними, президент Бразилії з центрального телебачення закликав населення вийти на протест проти "перевороту".

29 вересня 1992 року нижня палата конгресу розпочала процедуру імпічменту. Через два місяці, 29 грудня 1992 року, прямо перед голосуванням у Сенаті, ді Мелу заявив, що йде у відставку. Голосування все ж провели, в результаті чого президент позбувся своєї посади, а також права займатися політикою найближчі вісім років.

Японець Альберто Кен'я Фухіморі був президентом Перу протягом десяти років. Його правління було авторитарним і супроводжувалося масовими порушеннями прав людини, серед яких – насильницька стерилізація чоловіків і жінок з бідних районів з метою контролю народжуваності і розправи над повстанцями-ліворадикалами.

Владу Фухіморі втратив через ряд корупційних скандалів у його оточенні. 2000 року він втік з Перу до Японії та заявив, що йде у відставку. Однак Конгрес добровільної відставки не прийняв і оголосив Фухіморі імпічмент "за стійку моральну неспроможність". Згодом політика офіційно звинуватили в розтраті державних коштів і організації масових вбивств на початку 1990-х. У вересні 2007 року президент-утікач повернувся до Перу, де отримав 25 років в'язниці. Зараз 81-річний Фухіморі перебуває під домашній арештом.

Абдуррахман Вахід був обраний президентом Індонезії 1999 року. На цій посаді він не зміг вивести країну з економічної кризи, та, крім того, налаштував проти себе різні політичні та релігійні угруповання, включаючи високопоставлених військових. 2001 року за імпічмент Вахіда парламент проголосував одностайно, а його спроби утримати владу не мали підтримки серед народу.

Роландас Паксас став президентом Литви на початку 2003 року. На цій посаді він протримався всього один рік. Приводом для імпічменту стало надання громадянства бізнесменові з Росії Юрію Борисову, який нібито дав 400 тисяч доларів на виборчу кампанію Паксаса.

12 травня 2016 року Сенат Бразилії проголосував за імпічмент Ділми Руссефф 55 з 81 голосами. Головним звинуваченням були махінації з метою політичної вигоди та участь у корупційних схемах. Сама Руссеф заявила, що вважає незаконним рішення конгресу, бо його приймали люди, також обвинувачені в корупції, і навіть ті, хто перебуває під слідством. Як відомо, в конгресі Бразилії 299 з 513 депутатів мають кримінальні або адміністративні звинувачення, а 79 вже відбули тюремне покарання.

9 грудня 2016 року парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенці країни та першій жінці на цій посаді Пак Кин Хе. "За" проголосували 234 з 300 депутатів Національних зборів.

6 квітня 2018 року Пак Кин Хе визнали винною в корупційній змові з її подругою Цой Сун Сіль, отриманні хабарів в розмірі близько 7 мільярдів вон (близько 6 мільярдів доларів США, – ред.) кожній з них від компаній Samsung і Lotte, а також вимаганні хабара від компанії SK. Екс-президент отримала 24 роки в'язниці та штраф у 18 млрд вон (близько 16 мільярдів доларів, – ред.).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Конгресі США заявили про плани підготувати резолюцію для імпічменту Джо Байдена. Республіканка Марджорі Тейлор Грін повідомила, що подасть документи 21 січня. Як відомо, інавгурація Байдена запланована на 20 січня.