Кто из президентов ушел с поста из-за импичмента: шесть "счастливчиков"

В среду, 13 января, президенту США Дональду Трампу был объявлен второй за время его нахождения на посту импичмент. Судебный процесс по делу о "подстрекательстве к восстанию" может совпасть с инаугурацией Джо Байдена.

Хотя Трамп – не первый американский президент, которому выразили недоверие на государственном уровне, истории известны лишь шесть лидеров стран, потерявших должность в результате данной процедуры. Кто они, рассказывает OBOZREVATEL.

После многочисленных обвинений правительства Фернанду Колора ди Мелу в коррупции и последовавшего за ними расследования президент Бразилии по центральному телевидению призвал населению выйти на протест против "переворота".

29 сентября 1992 года нижняя палата конгресса начала процедуру импичмента. Спустя два месяца, 29 декабря 1992 года, прямо перед голосованием в Сенате, ди Мелу заявил, что уходит в отставку. Голосование все же провели, в результате чего президент лишился своего поста, а также права заниматься политикой ближайшие восемь лет.

Японец Альберто Кэнъя Фухимори был президентом Перу в течение десяти лет. Его правление было авторитарным и сопровождалось массовыми нарушениями прав человека, среди которых – насильственная стерилизация мужчин и женщин из бедных районов с целью контроля рождаемости и расправы над повстанцами-леворадикалами.

Власть Фухимори потерял из-за череды коррупционных скандалов в его окружении. В 2000 году он бежал из Перу в Японии и заявил, что уходит в отставку. Однако Конгресс добровольной отставки не принял и объявил Фухимори импичмент "за стойкую моральную несостоятельность". Впоследствии политика официально обвинили в растрате государственных средств и организации массовых убийств в начале 1990-х. В сентябре 2007 года беглый президент вернулся в Перу, где получил 25 лет тюрьмы. Сейчас 81-летний Фухимори пребывает под домашний арестом.

Абдуррахман Вахид был избран президентом Индонезии в 1999 году. На этом посту он не смог вывести страну из экономического кризиса, и, кроме того, настроил против себя различные политические и религиозные группировки, включая высокопоставленных военных. В 2001 году за импичмент Вахида парламент проголосовал одногласно, а его попытки удержать власть не получили поддержки среди народа.

Роландас Паксас стал президентом Литвы в начале 2003 года. На этом посту он продержался всего один год. Поводом для импичмента стало предоставление гражданства бизнесмену из России Юрию Борисову, который якобы дал 400 тысяч долларов на избирательную кампанию Паксаса.

12 мая 2016 года Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Руссефф 55 из 81 голосами. Главным обвинением были махинации с целью политической выгоды и участие в коррупционных схемах. Сама Руссеф заявила, что считает незаконным решение конгресса, так как его принимали люди, также обвиняемые в коррупции и даже находящиеся под следствием. Как известно, в конгрессе Бразилии 299 из 513 депутатов имеют уголовные или административные обвинения, а 79 уже отбыли тюремное наказание.

9 декабря 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны и первой женщине на этом посту Пак Кын Хе. "За" проголосовали 234 из 300 депутатов Национального собрания.

6 апреля 2018 года Пак Кын Хе признали виновной в коррупционном сговоре с ее подругой Цой Сун Соль, получении взяток в размере около 7 миллиардов вон (около 6 миллиардов долларов США, – ред.) каждой из них от компаний Samsung и Lotte, а также вымогательстве взятки от компании SK. Экс-президент получила 24 года тюрьмы и штраф в 18 млрд вон (около 16 миллиардов долларов, – ред.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Конгрессе США заявили о планах подготовить резолюцию для импичмента Джо Байдена. Республиканка Марджори Тейлор Грин сообщила, что подаст документы 21 января. Как известно, инаугурация Байдена запланирована на 20 января.