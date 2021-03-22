Шмигаль підтримав слова Байдена про Путіна-"вбивцю"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підтримує категоричне формулювання американського президента Джо Байдена щодо того, що лідер Росії Володимир Путін є "вбивцею".

Своїм ставленням до цього інциденту очільник українського уряду поділився в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, переклад якого оприлюднила пресслужба Кабінету міністрів. Шмигаль зазначив, що війна, яку саме РФ розв'язала у нашій державі, є головним доказом того, що Байден має рацію у своїх судженнях.

"Геополітична ситуація наразі непроста. Коронавірусна криза це тільки підсилює. Відповідно емоційними є настрої. Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більш ніж 10 тисяч людей, я можу лише сказати: я підтримую такі формулювання Джо Байдена", – підкреслив Шмигаль.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не здалася занадто гострою реакція президента США, український прем'єр сказав, що анітрохи, зважаючи на ставлення країни-агресора до всього західного світу.

"Згадайте візит високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад країн Групи Семи, до Росії", – пояснив свою позицію Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Байден вважає Путіна "убивцею", стало відомо під час інтерв'ю американського лідера на телебаченні. Крім того, президент США звинуватив російського колегу в очорненні його репутації.

Путін на слова Байдена відреагував доволі дивно: він побажав главі американської держави здоров'я та процитував дитячу приказку: "Хто як обзивається, той так називається".