Дипломат заявив, що Байдену буде легко знайти спільну мову із Зеленським

Американський дипломат Деніел Фрід вважає, що президент Джо Байден зможе знайти спільну мову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він заявив в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман. Фрід, який також був координатором санкційної політики Держдепу, уточнив, що нинішній президент США відомий своєю порядністю і теплотою.

"Він глибоко чуйна людина, на відміну від Трампа. Я сподіваюся, що вони (Байден і Зеленський) порозуміються на особистому рівні, це завжди допомагає", – зазначив дипломат.

Фрід додав, що, незважаючи на свою чуйність, Байден професіонал високого рівня. Він також розповів, що в уряді працює людина, яка досконально знає ситуацію в Україні.

"Старше посадова особа, яка знає Україну глибоко і досить близько, це Джордж Кент, помічник заступника держсекретаря США. Він добре відомий з часів дипломатичної служби в Києві. Він знає неймовірно багато і насправді розуміє, відчуває і дуже піклується про Україну. Він добре працював за Трампа, незважаючи на складні умови. Він в курсі всього і залишається працювати в уряді, тому що користується довірою людей Байдена", – підкреслив Фрід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дипломат назвав Трампа найзручнішим президентом для Володимира Путіна. Також минулого президента США менше всіх, починаючи з 1991 року, турбувала Україна.