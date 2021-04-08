Дипломат заявил, что Байдену будет легко найти общий язык с Зеленским

Американский дипломат Дэниел Фрид считает, что президент Джо Байден сможет найти общий язык со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман. Фрид, который также был координатором санкционной политики Госдепа, уточнил, что нынешний президент США известен своей порядочностью и теплотой.

"Он глубоко чуткий человек, в отличие от Трампа. Я надеюсь, что они (Байден и Зеленский) будут ладить на личном уровне, это всегда помогает", – отметил дипломат.

Фрид добавил, что, несмотря на свою чуткость, Байден профессионал высокого уровня. Он также рассказал, что в правительстве работает человек, который досконально знает ситуацию в Украине.

"Старшее должностное лицо, которое знает Украину глубоко и довольно близко, это Джордж Кент, помощник заместителя госсекретаря США. Он хорошо известен со времен дипломатической службы в Киеве. Он знает невероятно много и на самом деле понимает, чувствует и очень заботится об Украине. Он хорошо работал при Трампе, несмотря на сложные условия. Он в курсе всего и остается работать в правительстве, потому что пользуется доверием людей Байдена", – подчеркнул Фрид.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дипломат назвал Трампа самым удобным президентом для Владимира Путина. Также прошлого президента США меньше всех, начиная с 1991 года, заботила Украина.