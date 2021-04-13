Данілов: Україна не планує повертати Донбас силою, але свої землі не віддамо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна прагне вирішити ситуацію на Донбасі лише з використанням політичних і дипломатичних методів, але свої землі вона точно нікому не віддасть.

Про це він сказав під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС, акредитованих в нашій країні. Її організували для обговорення безпекової ситуації регіоні, зокрема в контексті ескалації російської агресії, повідомляє Апарат РНБО.

"В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території воєнним шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт винятково політико-дипломатичним шляхом", – заявив Данілов.

Він підкреслив, що все решта в цьому контексті є інформаційною війною Росії, яку вона веде не лише на українській території, але й в усій Європі.

Данілов також висловив подяку європейським дипломатам за підтримку України, наголосивши, що протидіяти агресору "без допомоги справжніх партнерів буде складно", але країна готова дати гідну відповідь на загрози, які виникають біля її кордону.

"Ми не віддамо свою землю. Українські військові на передовій готові до будь-якого загострення ситуації, а Україна продовжує бути форпостом для всієї Європи", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна не хоче війни і не готує ескалацій на Донбасі – жодних наступів чи обмежених військових операцій. Тоді як РФ стягнула свої війська за трьома напрямками.

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