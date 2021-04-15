Данілов – про фейки РФ: агресор використовує 'чорну' пропаганду та брехню

Росія використовує у війні проти України "чорну" пропаганду, вигадки та брехню, аби вплинути на здатність нашої країни протистояти агресії. Кількість фейкових повідомлень значно зросла зі спробами ескалації на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Він звернувся до працівників медіа з проханням не піддаватися на провокації РФ, перевіряти та виважено подавати інформацію.

"Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не тільки на передовій, але й на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що країна-агресор використовує для розповсюдження своїх фейків не лише ЗМІ, а й соцмережі та месенджери, де відсутня будь-яка редакційна політика та самоцензура.

"У цьому плані Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії...РФ переслідує мету створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п’ята колона" всередині нашої держави", – написав політик.

Нагадаємо, що у квітні російські ЗМІ активно розповсюджували неправдиву інформацію про українську армію в Росії та ОРДЛО. Підбірка фейків – за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данілов заявив, що Україна прагне вирішити ситуацію на Донбасі лише з використанням політичних і дипломатичних методів, але свої землі вона точно нікому не віддасть.