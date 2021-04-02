У "червоній" Чернігівській області зробили всього 260 щеплень за добу: дані по регіонах

В Україні за минулу добу, 1 квітня, щеплення від коронавірусу зробили 19 097 осіб. Найменше українців вакцинували в Чернігівській області, яка перебуває в "червоній" зоні епідемічної небезпеки – 260.

З початку кампанії вакцинації було щеплено 267 833 особи. Вони всі, крім двох осіб, отримали тільки одну дозу, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе в Facebook.

Найбільше щеплень вчора зробили в місті Київ – 1 710, Черкаській області – 1 440, Дніпропетровській області – 1 340, Львівській області – 1 160 і Харківській області – 1 030. Станом на 1 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 393 078 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві зайнято майже 84% ліжок з киснем – це найвищий показник в Україні. Напружена ситуація також спостерігається в регіонах, які перебувають у "червоній" зоні епідемічної безпеки.