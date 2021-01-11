Бродський у Влащенко розповість, про що мовчить українська влада: перші кадри

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський дав інтерв'ю журналістці Наташі Влащенко, в якому зачепив головні скандали країни, зокрема поділився деталями про таємну вакцинацію "обраних".

Подивитися інтерв'ю можна буде незабаром на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" (щоб переглянути анонс, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Бродський розповість:

про те, хто вже зробив щеплення нелегальною вакциною за 2,5 тисячі євро;

про конфлікти з українською владою;

про своє ставлення до мера Києва Віталія Кличка;

про бізнесмена Ігоря Коломойського тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бродський розповів, що представники влади і багаті люди таємно вакцинуються нелегально ввезеною на територію України вакциною в київській клініці "Меділенд". За його словами, за дві дози вакцини охочим доводиться викладати 1-3 тисячі доларів.

Серед організаторів "таємної вакцинації" Бродський називав главу комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького, скандально відомого бізнесмена Павла Фукса і Романа Гольдмана, який позиціонує себе експертом з питань медицини і надає медичні послуги в київських та ізраїльських клініках.

За даними Бродського, серед тих, хто таємно зробив щеплення від коронавірусу, починаючи з останніх чисел грудня – депутати від "Слуги народу", представники Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем, заможні люди.

Також бізнесмен зазначив, що має інформацію про те, що Фукс пропонує можливість таємно вакцинуватися, не чекаючи офіційного старту вакцинації в Україні, як хабар під час вирішення різного роду питань.