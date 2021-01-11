Бродский у Влащенко расскажет, о чем молчат украинские власти: первые кадры

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский дал интервью журналистке Наташе Влащенко, в котором затронул главные скандалы страны, в частности поделился деталями о тайной вакцинации "избранных".

Посмотреть интервью можно будет вскоре на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" (чтобы посмотреть анонс, доскролльте до конца страницы).

В частности, Бродский расскажет:

о том, кто уже сделал прививку нелегальной вакциной за 2,5 тысячи евро;

о конфликтах с украинской властью;

о своем отношении к мэру Киева Виталию Кличко;

о бизнесмене Игоре Коломойском и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский рассказал, что представители власти и богатые люди тайно вакцинируются нелегально ввезенной на территорию Украины вакциной в киевской клинике "Медиленд". По его словам, за две дозы вакцины желающим приходится выкладывать 1-3 тысячи долларов.

Среди организаторов "тайного вакцинирования" Бродский называл главу комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, скандально известного бизнесмена Павла Фукса и Романа Гольдмана, позиционирующего себя экспертом по вопросам медицины и предоставляющего медицинские услуги в киевских и израильских клиниках.

По данным Бродского, среди тех, кто тайно сделал прививку от коронавируса, начиная с последних чисел декабря – депутаты от "Слуги народа", представители Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем, состоятельные люди.

Также бизнесмен отметил, что располагает информацией о том, что Фукс предлагает возможность тайно вакцинироваться, не дожидаясь официального старта вакцинации в Украине, в качестве взятки при решении разного рода вопросов.