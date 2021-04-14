Блінкен і Столтенберг засвідчили готовність НАТО підтримувати Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявили, що для НАТО важливо й надалі підтримувати Україну.

Таку позицію політики озвучили під час офіційної зустрічі у Брюсселі (Бельгія) 14 квітня. Про теми перемовин розповіли у пресслужбі Державного департаменту США.

"Вони обговорили негайну необхідність припинення Росією агресивного військового накопичення вздовж кордонів України та окупованого Криму. Секретар та генеральний секретар погодились, що для НАТО надзвичайно важливо продовжувати надавати підтримку Україні", – йдеться у заяві.

Крім того, Блінкен та Столтенберг поспілкувалися щодо присутності НАТО і зокрема США в Афганістані. Сторони наголосили, що "Альянс НАТО разом увійшов до Афганістану, пристосувався до мінливих обставин і разом піде".

Нагадаємо, офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила НАТО в підбурюванні України до війни на сході.

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