Блинкен и Столтенберг показали готовность НАТО поддерживать Украину
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявили, что для НАТО важно и в дальнейшем поддерживать Украину.
Такую позицию политики озвучили во время официальной встречи в Брюсселе (Бельгия) 14 апреля. О темах переговоров рассказали в пресс-службе Государственного департамента США.
"Они обсудили немедленную необходимость прекращения Россией агрессивного военного скопления вдоль границ Украины и оккупированного Крыма. Секретарь и генеральный секретарь согласились, что для НАТО очень важно продолжать оказывать поддержку Украине", – говорится в заявлении.
Кроме того, Блинкен и Столтенберг пообщались о присутствии НАТО и в частности США в Афганистане. Стороны отметили, что "Альянс НАТО вместе вошел в Афганистан, приспособился к меняющимся обстоятельствам и вместе уйдет".
Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила НАТО в подстрекательстве Украины к войне на востоке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на Донбассе и заявил, что вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.
В свою очередь Столтенберг сказал, что членство Украины в НАТО будет зависеть исключительно от Украины и 30 членов Альянса.
А министр обороны Андрей Таран выразил уверенность в том, что Украина должна получить План действий по членству в НАТО уже в 2021 году.
13 апреля перспективы вступления Украины в Альянс со Столтенбергом обсудил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.