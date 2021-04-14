Блинкен и Столтенберг показали готовность НАТО поддерживать Украину

Виктория Довгань Политика 17:36, 14.04.2021 Обновлено: 17:46, 14.04.2021

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявили, что для НАТО важно и в дальнейшем поддерживать Украину.

Такую позицию политики озвучили во время официальной встречи в Брюсселе (Бельгия) 14 апреля. О темах переговоров рассказали в пресс-службе Государственного департамента США.

"Они обсудили немедленную необходимость прекращения Россией агрессивного военного скопления вдоль границ Украины и оккупированного Крыма. Секретарь и генеральный секретарь согласились, что для НАТО очень важно продолжать оказывать поддержку Украине", – говорится в заявлении.

Кроме того, Блинкен и Столтенберг пообщались о присутствии НАТО и в частности США в Афганистане. Стороны отметили, что "Альянс НАТО вместе вошел в Афганистан, приспособился к меняющимся обстоятельствам и вместе уйдет".

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила НАТО в подстрекательстве Украины к войне на востоке.

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