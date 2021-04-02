Байден уперше поговорить із Зеленським: Politico назвав дату

Софія Закревська Політика 17:07, 2.04.2021 Оновлено: 18:06, 2.04.2021

У п'ятницю, 2 квітня, відбудеться перша телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена.

Глави держав обговорять зокрема велике скупчення військової техніки Росії біля кордонів України, пише видання Politico, посилаючись на джерела, обізнані про запланований дзвінок.

"Українські офіційні особи наполягали на телефонній розмові між Зеленським і Байденом протягом кількох тижнів, зокрема в недавній розмові між радником із національної безпеки Джейком Салліваном і головним помічником Зеленського Андрієм Єрмаком", – вказано в повідомленні.

Про Офісі президента України підтвердили факт дзвінка, який відбудеться ввечері в п'ятницю, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Ця бесіда стане вже не першою розмовою на високому рівні цього тижня. Раніше з українськими колегами поспілкувалися держсекретар Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та міністр оборони Ллойд Остін.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран у четвер, 1 квітня, провів телефонні переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном, які відбулися за ініціативою американської сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Кремлі заявили, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.

  • У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті "спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів" на Донбасі.

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на скупчення військ РФ в окупованому нею Криму та поблизу українського кордону. За його словами, так країна-агресор намагається створити відчуття загрози і "грає м'язами".

  • Україна та її партнери констатували системне загострення Росією безпекової ситуації в Донецькій і Луганській областях і в Криму, і нинішня ескалація є наймасштабнішою за останні роки, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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