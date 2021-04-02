Байден впервые поговорит с Зеленским: Politico назвал дату
В пятницу, 2 апреля, состоится первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.
Главы государств обсудят в частности большое скопление военной техники России у границ Украины, пишет издание Politico, ссылаясь на источники, осведомленные о запланированном звонке.
"Украинские официальные лица настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главным помощником Зеленского Андреем Ермаком", – сказано в сообщении.
О Офисе президента Украины подтвердили факт звонка, который состоится вечером в пятницу, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Эта беседа станет уже не первым разговором на высоком уровне на этой неделе. Ранее с украинскими коллегами пообщались госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран в четверг, 1 апреля, провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, которые состоялись по инициативе американской стороны.
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