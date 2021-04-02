Байден впервые поговорит с Зеленским: Politico назвал дату

София Закревская Политика 17:07, 2.04.2021 Обновлено: 17:25, 2.04.2021

В пятницу, 2 апреля, состоится первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

Главы государств обсудят в частности большое скопление военной техники России у границ Украины, пишет издание Politico, ссылаясь на источники, осведомленные о запланированном звонке.

"Украинские официальные лица настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главным помощником Зеленского Андреем Ермаком", – сказано в сообщении.

О Офисе президента Украины подтвердили факт звонка, который состоится вечером в пятницу, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Эта беседа станет уже не первым разговором на высоком уровне на этой неделе. Ранее с украинскими коллегами пообщались госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран в четверг, 1 апреля, провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, которые состоялись по инициативе американской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скопление войск РФ в оккупированном ею Крыму и вблизи украинской границы. По его словам, таким образом страна-агрессор пытается создать ощущение угрозы и "играет мускулами".

  • Украина и ее партнеры констатировали системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, и нынешняя эскалация является самой масштабной за последние годы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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