Арестович заявив, що "мітить" у президенти України

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив про свої президентські амбіції.

Про це він сказав в ефірі програми "Що це було" на "24 каналі", відповідаючи на питання глядача, що буде з чинним міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і "куди мітить" сам Арестович.

"Я мічу в президенти, це не секрет. Потім, через пару політичних тактів. А що буде з Аваковим – не знаю", – зазначив спікер.

Ведучий запитав, чи можливо, що Арестович і Аваков зустрінуться на виборах. На це він відповів: "Може бути, але явно не завтра".

Нагадаємо, Арестович народився в Грузії. Освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ (зараз Військова академія Одеси). З 1999 року по 2005 рік працював в Головному управлінні розвідки. Отримав звання майора запасу. Вивчав психологію і теологію, працював актором театру і кіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арестович відзначився скандальною заявою на адресу жінок-політиків фракції "Європейська солідарність".

Під час ефіру "Свободи слова" Арестович образив воїнів Збройних сил України. Зокрема, він заявив, що військові на фронті нібито постійно "плачуться і скаржаться" на умови.

Пізніше Арестович обматюкав користувача в соцмережі, який попросив його спілкуватися українською мовою.