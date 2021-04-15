Арестович заявил, что "метит" в президенты Украины

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил о своих президентских амбициях.

Об этом он сказал в эфире программы "Что это было" на "24 канале", отвечая на вопрос зрителя, что будет с действующим министром внутренним дел Арсеном Аваковым и "куда метит" сам Арестович.

"Я мечу в президенты, это не секрет. Потом, через пару политических тактов. А что будет с Аваковым – не знаю", – отметил спикер.

Ведущий спросил, возможно ли, что Арестович и Аваков встретятся на выборах. На это он ответил: "Может быть, но явно не завтра".

Напомним, Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999 года по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович отличился скандальным заявлением в адрес женщин-политиков фракции "Европейская солидарность".

Во время эфира "Свободы слова" Арестович оскорбил воинов Вооруженных сил Украины. В частности, он заявил, что военные на фронте якобы постоянно "плачутся и жалуются" на условия.

Позднее Арестович обматерил пользователя в соцсети, который попросил его общаться на украинском языке.