Арахамія 'зарізав' Тищенка на виборчій дільниці: спливли подробиці 'спецоперації слуг'

У фракційному чаті "слуг народу" 31 березня було опубліковано інформацію про нібито "ножове поранення" нардепа Миколи Тищенка, яка виявилася фейком.

Як з'ясувалося пізніше, глава фракції Давид Арахамія його спеціально запустив, щоб дізнатися, хто з нардепів зливає дані Telegram-каналам, пишуть "Вести" з посиланням на нардепа Євгена Шевченка та очільницю пресслужби політсили Юлію Палійчук.

Чи вдалося виявити цю людину, поки невідомо.

У повідомленні стверджувалося, що Тищенка поранено на 87-ій виборчій дільниці.

"Повідомлення в нашому офіційному чаті: колеги, надійшла інформація, що наш колега Микола Тищенко був поранений на 87-ій дільниці, попередньо ножове – надається допомога", – йшлося в ньому.

"Дезу вкинув сам Арахамія, щоб дізнатися, хто зливає інформацію в Telegram-канали. Не зовсім зрозуміло, яким саме чином він збирався це зробити, якщо повідомлення опублікувала для всіх учасників чату. Мабуть, Арахамія знає якийсь" айтішний секрет "або тупо вираховує по IP", – пише видання.

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