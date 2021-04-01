Арахамія перепросив за нардепку Колесник: ніхто звалювати з України не буде. Відео

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перепросив за слова нардепки Анни Колесник, яка писала про необхідність "звалювати з України".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", запевнивши, що ніхто з "слуг" так робити не має наміру (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Арахамія зауважив, що Колесник є "добропорядним людиною" з "патріотичною позицією".

"Я повинен перепросити у всього народу України за те, як це виглядає. Це ніяка не партійна позиція. Точно можу запевнити всіх: ніхто з країни "валити" не буде, всі будуть працювати на користь країни, всі захищатимуть її інтереси", – сказав глава фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше нардепка від "Слуги народу" Анна Колесник в телефонному листуванні зазначила, що "потрібно звалювати з цієї країни". "Ми слухаємо Хомчака. Потрібно звалювати з цієї країни", – підкреслила вона.

Пізніше нардепка пояснила, що під цією фразою вона мала на увазі "відпочинок на травневі свята", а не виїзд з країни назавжди. Водночас пост вона через деякий час видалила.