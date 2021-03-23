З днем ангела Галини: привітання та листівки до свята
У вівторок, 23 березня, жінки на ім'я Галина відзначають свій день ангела. Так, цього дня церква вшановує пам'ять їхньої святої покровительки – Галини Коринфської, яка входить до числа мучеників, що постраждали разом з Кіндратом Никомидійським та іншими в третьому столітті в Коринфі.
Галина в перекладі в грецької означає "спокій, тиша, безтурботність". До свята OBOZREVATEL публікує яскраві побажання та привітання з іменинами, листівки, картинки і відео.Вірші, проза та смс в день ангела Галини
Галю, Галочко, Галино!
Цього дня тобі бажаю
Щоб життя було легким,
Щастя ти не знала краю!
Бажаю мислити позитивно,
З посмішкою кожен день зустрічати,
Бути яскравою, сміливою і активною,
Легко всіх цілей досягати!
***
Галина, в этот скромный праздник,
Я пожелать хочу тебе,
Душевной щедрости и счастья,
Здоровья всей твоей семье.
***
Нехай буде в твоєму житті багато позитиву,
Прекрасна і мила Галино,
Бажаю добра тобі, удачі,
Щоб ти вирішила всі задачі.
Щоб раділа життю цієї,
Була щасливішою від усіх на світі,
Кохання взаємним щоб було,
Щоб сенс у житті ти знайшла!
***
Милая Галя, с днем ангела! Желаю гармонии и обаяния, романтики и нежности, радости и счастья, красоты и успеха. Пусть в жизни будет много теплых слов, добрых улыбок, веселых мгновений, пусть всегда с тобой будет удача, достаток, уверенность и любовь!
***
Вітаю тебе, Галино, з днем ангела. Бажаю виглядати чудово, відчувати себе щасливою, наповнювати серце радістю, а життя – чудовими моментами. Нехай кожен день приносить з собою надію, гармонію і посмішку, ніщо не засмучує і ніхто тебе не ображає. Залишайся такою ж чудовою!
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Мила Галина, від щирого серця тебе вітаю з днем ангела. Бажаю завжди зберігати внутрішній спокій і гармонію, ніколи не піддаватися смутку і сумнівам, постійно прагнути до ідеалів і перемог, завжди і всюди домагатися свого. Будь щасливою, Галю, коханою і життєрадісною.Картинки та листівки до Дня ангела Галини
Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли 2021 року відзначаються православна і католицька Пасха, а також єврейський Песах. Світле Воскресіння Христове – найважливіше свято для християн, а для іудеїв воно служить нагадуванням про вихід з Єгипту.
За матеріалами: pozdravok.ru.