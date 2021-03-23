З днем ангела Галини: привітання та листівки до свята

У вівторок, 23 березня, жінки на ім'я Галина відзначають свій день ангела. Так, цього дня церква вшановує пам'ять їхньої святої покровительки – Галини Коринфської, яка входить до числа мучеників, що постраждали разом з Кіндратом Никомидійським та іншими в третьому столітті в Коринфі.

Галина в перекладі в грецької означає "спокій, тиша, безтурботність". До свята OBOZREVATEL публікує яскраві побажання та привітання з іменинами, листівки, картинки і відео.

Галю, Галочко, Галино!

Цього дня тобі бажаю

Щоб життя було легким,

Щастя ти не знала краю!

Бажаю мислити позитивно,

З посмішкою кожен день зустрічати,

Бути яскравою, сміливою і активною,

Легко всіх цілей досягати!

***

Галина, в этот скромный праздник,

Я пожелать хочу тебе,

Душевной щедрости и счастья,

Здоровья всей твоей семье.

***

Нехай буде в твоєму житті багато позитиву,

Прекрасна і мила Галино,

Бажаю добра тобі, удачі,

Щоб ти вирішила всі задачі.

Щоб раділа життю цієї,

Була щасливішою від усіх на світі,

Кохання взаємним щоб було,

Щоб сенс у житті ти знайшла!

***

Милая Галя, с днем ангела! Желаю гармонии и обаяния, романтики и нежности, радости и счастья, красоты и успеха. Пусть в жизни будет много теплых слов, добрых улыбок, веселых мгновений, пусть всегда с тобой будет удача, достаток, уверенность и любовь!

***

Вітаю тебе, Галино, з днем ангела. Бажаю виглядати чудово, відчувати себе щасливою, наповнювати серце радістю, а життя – чудовими моментами. Нехай кожен день приносить з собою надію, гармонію і посмішку, ніщо не засмучує і ніхто тебе не ображає. Залишайся такою ж чудовою!

***

Мила Галина, від щирого серця тебе вітаю з днем ангела. Бажаю завжди зберігати внутрішній спокій і гармонію, ніколи не піддаватися смутку і сумнівам, постійно прагнути до ідеалів і перемог, завжди і всюди домагатися свого. Будь щасливою, Галю, коханою і життєрадісною.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли 2021 року відзначаються православна і католицька Пасха, а також єврейський Песах. Світле Воскресіння Христове – найважливіше свято для християн, а для іудеїв воно служить нагадуванням про вихід з Єгипту.

За матеріалами: pozdravok.ru.