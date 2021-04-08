З'явився новий мікротренд 2021. Фото

Любов Блажко Мода 14:56, 8.04.2021

У цьому році на піку популярності прикраси з бісеру, перлів та намистин, які зацікавили модниць ще влітку 2020. І якщо в минулому сезоні вони носили більш стримані варіанти виробів, в цьому все з точністю навпаки.

Видання Elle пише, що в 2021 році стилісти рекомендують не боятися виглядати яскраво і багато експериментувати (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Крім того, такі світові зірки як Дуа Ліпа і Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою планети, є великими прихильницями таких аксесуарів.

Іграшкові прикраси можна як придбати в магазині, так і створити своїми руками. Якщо вибрати другий варіант, то з'явиться шанс придумати щось унікальне, скомбінувавши всі можливі кольори, фактури і довжину. Такий виріб допоможе підкреслити образ і виглядати чарівно.

Фенечки знову в моді.
instagram.com/hiaynderfyt
Прикраси з бісеру знову знову актуальні.
instagram.com/tsatsa_petsky
Прикраси з бісеру повернулися в моду.
Вироби з бісеру повернулися в моду ..
instagram.com/tsatsa_petsky

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • названо річ, яка знову повернулася в моду. Кроп-топи з бандани, які мали неймовірну популярність в 90-х року, знову актуальні.

  • Названо наймодніший аксесуар весни 2021. На піку популярності зараз косинки і яскраві шовкові хустки, які прийшли до нас з 50-60-х років.

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Lady Мода

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