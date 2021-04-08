Появился новый микротренд 2021. Фото

Любовь Блажко Мода 14:56, 8.04.2021

В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020. И если в прошлом сезоне они носили более сдержанные варианты изделий, в этом все с точностью наоборот.

Издание Elle пишет, что в 2021 году стилисты рекомендуют не бояться выглядеть ярко и много экспериментировать (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Кроме того, такие мировые звезды как Дуа Липа и Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной планеты, являются большими поклонницами таких аксессуаров.

Игрушечные украшения можно как приобрести в магазине, так и создать своими руками. Если выбрать второй вариант, то появится шанс придумать нечто уникальное, скомбинировав всевозможные цвета, фактуры и длину. Такое изделие поможет подчеркнуть образ и выглядеть неотразимо.

Фенечки снова в моде.
instagram.com/hiaynderfyt
Украшения из бисера снова снова актуальны.
instagram.com/tsatsa_petsky
Украшения из бисера вернулись в моду.
Изделия из бисера вернулись в моду..
instagram.com/tsatsa_petsky

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • названа вещь, которая снова вернулась в моду. Кроп-топы из банданы, которые имели невероятную популярность в 90-х года, снова актуальны.

  • Назван самый модный аксессуар весны 2021. На пике популярности сейчас косынки и яркие шелковые платки, которые пришли к нам из 50-60-х годов.

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Lady Мода

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