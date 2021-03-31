Названо наймодніший аксесуар весни 2021. Фото

Цієї весни на піку популярності косинки і яскраві шовкові хустки, які прийшли до нас з 50-60-х років.

Ретро-аксесуар можна комбінувати з величезною кількістю речей, щоб завжди виглядати стильно. Про це пише видання Elle (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Моделі в рекламних кампаніях таких світових брендів як Gucci, Burberry, Loewe, Hermes з'являються в різнокольорових та ексклюзивних хустках.

Наприклад, відомий американський модельєр і творець власної марки Marc Jacobs Марк Джейкобс є великим шанувальником шовкових хусток. З їхньою допомогою він робить повсякденні образи більш святковими. Результатами сміливих перевтілень Марк ділиться у своєму блозі в соціальній мережі.

Раніше модна експертка Софія Коельйо пояснила, що косинка може підійти не всім, зате це аксесуар, з яким можна нескінченно експериментувати. За словами стиліста, шовкові хустки базових відтінків зі стильним принтом виглядають дорого і дуже ефектно.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, яке взуття потрібно носити цієї весни. Стиліст Катерина Полякова розповіла, що є універсальні моделі взуття (база) і повна їхня протилежність – антитренди, які можуть зіпсувати образ. Тут важливо не помилитися, щоб завжди виглядати надзвичайно.