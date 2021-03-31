Назван самый модный аксессуар весны 2021. Фото

Этой весной на пике популярности косынки и яркие шелковые платки, которые пришли к нам из 50-60-х годов.

Ретро-аксессуар можно комбинировать с огромным количеством вещей, чтобы всегда выглядеть стильно. Об этом пишет издание Elle (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Модели в рекламных кампаниях таких мировых брендов как Gucci, Burberry, Loewe, Hermes появляются в разноцветных платках и эксклюзивных косынках.

К примеру, известный американский модельер и создатель собственной марки Marc Jacobs Марк Джейкобс является большим поклонником шелковых платков. С их помощью он делает повседневные образы более нарядными. Результатами смелых перевоплощений Марк делится в своем блоге в социальной сети.

Ранее модный эксперт София Коэльо объяснила, что косынка может подойти не всем, зато это аксессуар, с которым можно бесконечно экспериментировать. По словам стилиста, шелковые платки базовых оттенков со стильным принтом смотрятся дорого и очень эффектно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую обувь нужно носить этой весной. Стилист Екатерина Полякова рассказала, что есть универсальные модели обуви (база) и полная их противоположность – антитренды, которые могут испортить образ. Здесь важно не ошибиться, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно.