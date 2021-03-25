Модне взуття на весну 2021: названо стильні варіанти

Софія Ковнір Мода 21:24, 25.03.2021 Оновлено: 21:26, 25.03.2021

Навесні 2021 року популярними будуть чоботи, ботильйони і туфлі, прикрашені пряжками, а також ті, які виділяються масивною платформою у стилі 90-х.

У такому взутті можна ходити як у повсякденному житті, так і на свята. OBOZREVATEL зібрав добірку, в якому розповість про наймодніші варіанти в цьому сезоні (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

  • Взуття з пряжкою

Багато відомих брендів цього року стали випускати туфлі з масивними пряжками, в каменях і вишивках. Таке взуття зможе доповнити будь-який образ і навколишні люди точно звернуть на вас увагу.

Багато відомих брендів цього року стали випускати туфлі з масивними пряжками

  • Взуття з перфорацією

Такий варіант ідеально підійде як на весну, так і літо. У взутті з перфорацією дуже зручно і комфортно, а сама сіточка виглядає дуже ніжно на ногах.

Такий варіант ідеально підійде як на весну, так і літо

  • Взуття на платформі

Платформа у стилі 90-х знову повернулася в моду, і сучасні дизайнери втілюють тренд у реальність. Чоботи або туфлі з масивною платформою можна поєднувати з пишними сукнями або спідницями.

Платформа у стилі 90-х знову повернулася в моду

  • Взуття з гострим носом

Гостроносі туфлі і чоботи підкорять будь-яку модницю, а якщо ще й з невеликим каблуком, то оточуючі не залишаться байдужими до вашого образу.

Гостроносі туфлі підкорять будь-яку модницю

  • Взуття з ремінцем і заокругленим носком

У сезоні 2021 такі туфлі будуть виглядати дуже стильно, а якщо вони прикрашені контрастними деталями – то ще краще.

Взуття з ремінцем і заокругленим носком

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • названо три наймодніших головних убори цієї весни. Модна експертка Софія Коельйо розповіла, що цьогоріч на піку популярності серед головних уборів буде панама, бейсболка і косинка. Настав час дізнатися про нові тренди трохи більше.

  • У 2021 році стилісти роблять акцент на кількох речах, яким вони прогнозують довге життя в трендах. Серед них – топи з вирізом, джинси баггі та багато інших.

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Lady Мода

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