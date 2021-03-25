Модне взуття на весну 2021: названо стильні варіанти
Навесні 2021 року популярними будуть чоботи, ботильйони і туфлі, прикрашені пряжками, а також ті, які виділяються масивною платформою у стилі 90-х.
У такому взутті можна ходити як у повсякденному житті, так і на свята. OBOZREVATEL зібрав добірку, в якому розповість про наймодніші варіанти в цьому сезоні (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Взуття з пряжкою
Багато відомих брендів цього року стали випускати туфлі з масивними пряжками, в каменях і вишивках. Таке взуття зможе доповнити будь-який образ і навколишні люди точно звернуть на вас увагу.
Взуття з перфорацією
Такий варіант ідеально підійде як на весну, так і літо. У взутті з перфорацією дуже зручно і комфортно, а сама сіточка виглядає дуже ніжно на ногах.
Взуття на платформі
Платформа у стилі 90-х знову повернулася в моду, і сучасні дизайнери втілюють тренд у реальність. Чоботи або туфлі з масивною платформою можна поєднувати з пишними сукнями або спідницями.
Взуття з гострим носом
Гостроносі туфлі і чоботи підкорять будь-яку модницю, а якщо ще й з невеликим каблуком, то оточуючі не залишаться байдужими до вашого образу.
Взуття з ремінцем і заокругленим носком
У сезоні 2021 такі туфлі будуть виглядати дуже стильно, а якщо вони прикрашені контрастними деталями – то ще краще.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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