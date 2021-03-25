Названо модні речі, без яких не обійтися у 2021 році. Фото

У 2021 році стилісти роблять акцент на кількох речах, яким вони прогнозують довге життя в трендах. Серед них – топи з вирізом, джинси баггі та багато інших.

Так, цей одяг стане шикарним доповненням багатьох образів, тому його варто додати у свій гардероб. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з головними трендами (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вирізи на одязі – головний тренд 2021 року. Ефектні топи з таким елементом матимуть гарний вигляд у поєднанні з джинсами й шортами. Для створення більш формального образу носіть, наприклад, топ зі спідницею і подовженим жакетом.

Босоніжки з тонкими ремінцями можна поєднувати як з джинсами та велосипедками, так і з різними сукнями та спідницями. Це взуття стане ефектним доповненням будь-якого образу.

Мішкуваті джинси – трендова альтернатива улюбленим скінні. Вони матимуть гарний вигляд з різними футболками, топами та жакетами. Образ можна доповнити як черевиками на підборах, так і кросівками.

Трендову широку сорочку у 2021 році варто заправляти всередину джинсів, футболок або спідниці, а також носити поверх літньої сукні та сарафану.

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