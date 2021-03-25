Модная обувь на весну 2021: названы стильные варианты

Весной 2021 года популярными будут ботинки, ботильоны и туфли, украшенные пряжками, а также те, которые выделяются массивной платформой в стиле 90-х.

В такой обуви можно ходить как в повседневной жизни, так и на праздники. OBOZREVATEL собрал подборку, в котором расскажет о самых модных вариантах в этом сезоне (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Обувь с пряжкой

Многие известные бренды в этом году стали выпускать туфли с массивными пряжками, в камнях и вышивках. Такая обувь сможет дополнить любой образ и окружающие точно обратят на вас внимание.

Многие известные бренды в этом году стали выпускать туфли с массивными пряжками

Обувь с перфорацией

Такой вариант идеально подойдет как на весну, так и лето. В обуви с перфорацией очень удобно и комфортно, а сама сеточка выглядит очень нежно на ногах.

Такой вариант идеально подойдет как на весну, так и лето

Обувь на платформе

Платформа в стиле 90-х снова вернулась в моду, и современные дизайнеры воплощают тренд в реальность. Ботинки или туфли с массивной платформой можно сочетать с пышными платьями или юбками.

Платформа в стиле 90-х снова вернулась в моду

Обувь с острым носом

Остроносые туфли и сапоги покорят любую модницу, а если еще и с небольшим каблуком, то окружающие не останутся равнодушными к вашему образу.

Остроносые туфли покорят любую модницу

Обувь с ремешком и закругленным носком

В сезоне 2021 такие туфли будут выглядеть очень стильно, а если они украшены контрастными деталями – то еще лучше.

Обувь с ремешком и закругленным носком

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