Андре Тан поділився лайфхаками, як стати стильною
Український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям, як стати стильними. За словами експерта, для початку необхідно полюбити себе, а також тримати свій гардероб у порядку.
Крім того, варто освоїти основні правила дрес-коду. Відповідний пост Тан опублікував на сторінці в Instagram.
- Полюбіть себе
Ніколи не купуйте річ із метою приховати те, що ви ненавидите в собі. У вашому гардеробі повинні бути речі, які підкреслюють ваші найкращі сторони. Ваша фактура приголомшлива тільки тому, що унікальна. А в питаннях корекції фігури допоможе книга Гок Ван "Як чудово виглядати в одязі і без".
- Тримайте свій гардероб у порядку
Поки у вашому гардеробі порошиться спідниця, яку ви надягали на шкільні дискотеки, а у шафі ваші колготки упереміш зі шкарпетками чоловіка, ні про який стиль не може бути й мови.
- Освойте основні правила дрес-коду
Не сприймайте це як перелік заборон. Дрес-код – це путівник і, насамперед, кодекс моди. Щоб відчувати себе комфортно і підбирати луки принагідно, ознайомтеся з книгою Наталії Найденської "Біблія стилю".
- Тренуйте спостережливість
Для цього необхідно стежити за тим, що носять звичайні перехожі Парижа, Нью-Йорка та Мілана, оскільки це дуже надихає. Продивіться сторінки в мережі Вікторії Бекхем, Гейлі Бібер або ж Роузі Вантінгтон-Вайтлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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