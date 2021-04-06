Андре Тан поделился лайфхаками, как стать стильной
Украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советов модницам, как стать стильными. По словам эксперта, для начала необходимо полюбить себя, а также держать свой гардероб в порядке.
Кроме того, следует освоить основные правила дресс-кода. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.
- Полюбите себя
Никогда не покупайте вещь с целью скрыть то, что вы ненавидите в себе. В вашем гардеробе должны быть вещи, которые подчеркивают ваши лучшие стороны. Ваша фактура потрясающа только потому, что уникальна. А в вопросах коррекции фигуры поможет книга Гок Ван "Как великолепно выглядеть в одежде и без".
- Держите свой гардероб в порядке
Пока в вашем гардеробе пылится юбка, которую вы надевали на школьные дискотеки, а в шкафу ваши колготки вперемешку с носками мужа, ни о каком стиле не может быть и речи.
- Освойте основные правила дресс-кода
Не воспринимайте это как перечень запретов. Дресс-код – это путеводитель и, в первую очередь, кодекс моды. Чтобы чувствовать себя комфортно и подбирать луки "к месту", ознакомьтесь с книгой Наталии Найденской "Библия стиля".
- Тренируйте насмотренность
Для этого необходимо следить за тем, что носят обычные прохожие Парижа, Нью-Йорка и Милана, так как это очень вдохновляет. Просмотрите страницы в сети Виктории Бэкхэм, Хейли Бибер или же Роузи Хантингтон-Уайтли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее дизайнер Андре Тан назвал главные хиты весны 2021. Среди них – вырезы на одежде, сетка, массивные воротники и многое другое.
Андре Тан представил весеннюю коллекцию под названием "Обновленная ты!". Среди новинок можно увидеть стильное платье в горошек, ярко-розовый топ с оголенными плечами.
Также Андре Тан назвал вещи, которые могут испортить образ. Это колготки с неуместным принтом, подделки известных брендов, неправильно подобранные украшения и другие вещи.
Андре Тан рассказал, что в гардеробе каждой девушки должна быть стильная рубашка, которая сможет дополнить модный лук.