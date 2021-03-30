5 речей, які треба терміново забрати у бойфренда і носити самій

У шафі бойфренда знайдуться речі, які можна одягти на зустріч, в офіс або ресторан. Причому вигляд ви матимете сексуальний і навіть жіночніший, ніж у своєму одязі.

OBOZREVATEL зібрав стильні чоловічі речі, які пасуватимуть дівчині не менше. Брутальний чоловічий одяг підкреслює витонченість фігури.

Сорочки

Біла чоловіча сорочка оверсайз прекрасно впишеться в жіночий гардероб.

Біла сорочка – тренд сезонів 2020-2021. Чоловіча модель може бути не тільки заміною халату під час сніданку, але й самостійною частиною гардеробу. Оверсайз сорочки мають дуже сексуальний і стильний вигляд у багатьох комбінаціях. Залежно від довжини, її можна вдягати як сукню, заправляти в штани або зав'язувати як топ.

Піджак

Чоловічий піджак може замінити сукню.

З піджаком хлопця можна зробити безліч трендових образів: одягти як пальто, зав'язати поясом і перетворити в мінісукню або накинути на плечі з джинсами й топом. Будь-який варіант зробить зі звичайного вбрання справжній fashion look. Якщо замінити кросівки на підбори, можете сміливо йти на ділову зустріч або в ресторан.

Футболки

Оверсайз футболку можна комбінувати у різних стилях.

В гардеробі хлопця точно є звичайна біла або інша однотонна футболка, якщо ви позичите її на вечір – трендовий образ гарантований. Трикотажну футболку залежно від довжини можна підперезати й перетворити на сукню, заправити в джинси або в спідницю. Ніхто навколо не помітить, що ця річ не з вашого гардеробу.

Джинсовий жакет

Джинсова куртка – must have у гардеробі вже кілька років поспіль.

Джинсовка – must have як чоловічого, так і жіночого гардероба. Зараз у тренді довгі та об'ємні моделі. Оверсайз куртки можна комбінувати з сукнями та джинсами.

Светр

Дівчата полюбляють носити чоловічі світшоти.

Будь-який чоловічий светр можна адаптувати до жіночого гардероба. Варто звернути увагу на варіанти з коміром поло. Дизайн чоловічих світшотів завжди мінімалістичніший. Об'ємні моделі особливо добре поєднуються з мініспідницями та сукнями міді.

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