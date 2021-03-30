5 вещей, которые надо срочно отобрать у бойфренда и носить самой

В шкафу бойфренда найдутся вещи, которые можно надеть на встречу, в офис или ресторан. Выглядеть при этом вы будете сексуально и даже более женственно, чем в своей одежде.

OBOZREVATEL собрал стильные мужские вещи, которые подойдут девушке не меньше. Брутальная мужская одежда подчеркивает изящность и утонченность фигуры.

Рубашки

Белая мужская рубашка оверсайз прекрасно впишется в женский гардероб.

Белая рубашка – тренд сезонов 2020-2021. Мужская модель может быть не только заменой халата во время завтрака, но и самостоятельной частью гардероба. Оверсайз рубашки выглядят очень сексуально и стильно во многих комбинациях. В зависимости от длины, ее можно надевать как платье, заправить в брюки или завязать как топ.

Пиджак

Мужской пиджак может заменить платье.

С пиджаком парня можно скомбинировать множество трендовых образов: надеть как пальто, завязать поясом как мини-платье или примерить с джинсами и топом. Любой вариант сделает из обычного наряда настоящий fashion look. Если заменить кроссовки на каблуки, можете смело идти в офис или ресторан.

Футболки

Оверсайз футболку можно комбинировать в разных стилях.

В шкафу парня точно есть обычная белая или другая однотонная футболка. Если вы одолжите ее на вечер – трендовый образ гарантирован. Трикотажную футболку в зависимости от длины можно завязать поясом и превратить в платье, заправить в джинсы или в юбку. Никто из окружающих не заметит, что эта вещь не из вашего гардероба.

Джинсовый жакет

Джинсовая куртка – must have в гардеробе уже несколько лет подряд.

Джинсовки – must have как мужского, так и женского гардероба. Сейчас в тренде длинные и объемные модели. Оверсайз куртки можно комбинировать с платьями и джинсами.

Свитер

Девушки любят носить мужские свитшоты.

Любой мужской свитер можно адаптировать к женскому гардеробу. Стоит обратить внимание на варианты с воротником поло. Дизайн мужских свитшотов всегда более минималистичен. Объемные модели особенно хорошо сочетаются с мини-юбками и платьями миди.

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