Який верхній одяг носити цієї весни: названо головні тренди. Фото

У новому сезоні на піку популярності буде кілька різних фасонів верхнього одягу – від яскравого бомбера до куртки oversize.

Вітровки в цьому сезоні залишаються актуальними, оскільки з ними можна поєднувати як спортивний стиль, так і більш строгий. Головне – правильно скомбінувати речі та аксесуари. Про це пише видання Elle.

А ось бомбери зроблять образ яскравим і допоможуть створити унікальне вбрання. Такий фасон куртки прийшов до нас з 70-х років – він то зникає з трендів, то знову повертається.

Куртка oversize виглядає стильно, але головний її плюс полягає в тому, що з нею можна нескінченно довго експериментувати, доповнюючи різними аксесуарами.

Джинсова куртка є незамінним елементом жіночого гардеробу. Її можна носити як з класичними брюками чи легкими сукнями, так і зі спідницями чи спортивними штанами.

Шкіряні раніше носили тільки байкери і рокери, але зараз все змінилося. Такий фасон давно здобув велику популярність і вже кілька сезонів поспіль не здає модних позицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL , стиліст Катерина Полякова розповіла, що цієї весни актуальними будуть сукні з квітковим принтом, з незвичайними бретелями або мінімалістичні. Але це лише частина стильних варіантів.