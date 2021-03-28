Харчування є невід’ємною і дуже важливою складовою здоров’я всього організму, зокрема нирок.

Так що ж потрібно їсти, аби нирки залишались здоровими.

Разом зі спільнотою Pro нирки ми будемо ділитися інформацією, за яку ваші #нирки_подякують.

І перше, про що ми хочемо поговорити - це вживання м’яса.

М’ясо - це джерело білків, жирів, мінералів та вітамінів, які необхідні організму для повноцінного функціонування. Амінокислоти - цеглинки, з яких складається білок, але не всі вони синтезуються в організмі. Є незамінні амінокислоти, які мають надходити із продуктами харчування. Найбільш повноцінний склад таких амінокислот міститься у продуктах тваринного походження, зокрема у м’ясі.

Якщо білка недостатньо, ми можемо частіше втомлюватися, наші м’язи втрачають тонус, з’являються проблеми зі шкірою та волоссям. Проте і надлишок білка - не надто здОрово для наших нирок. Адже щоб вивести зайвий білок разом із сечею, ниркам потрібно посилено працювати. Це підвищує ризик розвитку сечокам’яної хвороби та може призвести до загострення хронічної хвороби нирок.

Норма білка залежить від віку, статі, фізичної активності та загального стану здоров’я людини. У середньому дорослій людині, яка веде не надто активний спосіб життя потрібно від 0,8 до 1 грама на кілограм маси тіла. Тобто якщо ваша вага 70 кг, то кількість білка становить 56 до 70 грам (70*0,8 (1)). Для спортсменів та фізично активних людей норма білка збільшується до 1,2-1,7 грама. З тваринної їжі має надходити 55%, з рослинної - 45% від загальної кількості білку.

Вегетаріанцям та веганам його потрібно більше, адже у білках рослинного походження трохи менше необхідних амінокислот та засвоюється рослинний білок гірше.

Аби м’ясо краще засвоювалося без додаткового навантаження на нирки:

Обмежте вживання смаженого, копченого м’яса та ковбасних виробів. Ці види м’яса містять небезпечні трансжири, канцерогени, а також багато солі.

Зменшіть вживання свинини та червоного м’яса до 1-2 разів на тиждень. Постійне споживання жирного м’яса може призвести до підвищення рівня холестерину в крові, відтак провокувати розвиток серцево-судинних захворювань, обтяжувати роботу шлунково-кишкового тракту та перевантажувати роботу нирок. Таке м’ясо містить багато сечової кислоти, надлишок якої призводить до утворення кристалів уратів (каменів у нирках).

Обирайте нежирне м’ясо (курятина та нежирна телятина). Воно має високу харчову цінність і добре засвоюється організмом.

Запікайте, тушкуйте або готуйте м’ясо на пару. Ці способи приготування допомагають зберегти корисні речовини, що містяться у м’ясі та сприяють кращому засвоєнню білка.

На гарнір до м’яса обов'язково додавати овочі (всі види капусти, спаржа, стручкова квасоля, салати, помідори, огірки, листя салатів, зелень тощо).

Не зловживайте протеїновими (білковими) добавками. Вони не можуть стати повноцінним замінником їжі. А також важко їх врахувати у денному раціоні і можно легко перевищити добову норму споживання білку.

Будьте здорові

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.