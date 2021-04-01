Як прибрати зайвий жир із живота, не виходячи з дому: головні правила

Якщо карантин затягнувся, а дистанційна робота тільки сприяє накопиченню зайвих кілограмів у ділянці живота, варто ввести у звичку всього п'ять корисних правил для схуднення.

Вісцеральний жир, який утворюється навколо живота, тисне на органи та заважає їм нормально функціонувати, пише Cosmopolitan.

1. Робити зарядку перед сніданком

Якщо вирушити перед сніданком на пробіжку або прогулянку не виходить через карантин, то вдома можна зробити легку зарядку перед вікном. Сонячне світло прискорить обмін речовин, а рух допоможе "розбудити" організм. Ще один плюс – профілактика серцево-судинних захворювань.

2. Снідати кашами

Продукти з високим вмістом харчових волокон (вівсяна каша з фруктами, інші зернові) забезпечують наш організм корисною клітковиною, яка підтримує здорову життєдіяльність кишківника і органів шлунково-кишкового тракту. А це, зі свого боку, оберігає нас від здуття живота. Крім того, дієта з нерозчинною клітковиною підвищує вироблення гормону греліну, який відповідає за відчуття ситості.

3. Їсти червоні фрукти і ягоди

Живильні речовини, які містяться в червоних плодах, називаються флавоноїдами. Вони впливають на роботу генів, які уповільнюють процес накопичення жиру в організмі. Так, що більше червоних фруктів і ягід у вас у раціоні, то повільніше підвищується відсоток жиру в організмі.

4. Їсти авокадо

Якщо ви побоюєтеся їсти авокадо через його високу калорійність, то не варто. По-перше, з'їсти за раз цілий плід важко, частіше його ділять на два сніданки. А по-друге, авокадо містить ненасичені жири, які підвищують "хороший" холестерин і покращують роботу серцево-судинної системи. Якщо вживати регулярно авокадо на сніданок (можна по одній столовій ложці), то за тиждень можна скинути до 3 кілограмів. Висока калорійність заглушає почуття голоду і гальмує накопичення зайвих жирів, зокрема й на животі.

5. Їсти яйця

Доброю звичкою також є вживати яйця, оскільки в них міститься компонент, що впливає на роботу генного механізму, який накопичує жир навколо печінки. Вживання яєць допоможе зменшити підшкірний жир і зробити живіт більш плоским.

Ці правила допоможуть досягти результату, якщо не переїдати, пити достатню кількість води і вечеряти тільки легкими салатами й м'ясом птиці.

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