Как убрать лишний жир с живота, не выходя из дома: главные правила

Если карантин затянулся, а удаленная работа только способствует накоплению лишних килограммов в области живота, следует ввести в привычку всего пять полезных правил для похудения.

Висцеральный жир, который образуется вокруг живота, давит на органы и мешает им нормально функционировать, пишет Cosmopolitan.

1. Делать зарядку перед завтраком

Если отправиться перед завтраком на пробежку или прогулку не получается из-за карантина, то дома можно сделать легкую зарядку перед окном. Солнечный свет ускорит обмен веществ, а движение поможет "разбудить" организм. Еще один плюс – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Завтракать кашами

Продукты с высоким содержанием пищевых волокон (овсяная каша с фруктами, другие зерновые) обеспечивают наш организм полезной клетчаткой, которая поддерживает здоровую жизнедеятельность кишечника и органов ЖКТ. А это, в свою очередь, оберегает нас от вздутия живота. Кроме того, диета с нерастворимой клетчаткой повышает выработку гормона грелина, который отвечает за чувство сытости.

3. Есть красные фрукты и ягоды

Питательные вещества, которые содержатся в красных плодах, называются флавоноидами. Они влияют на работу генов, которые замедляют процесс накопления жира в организме. Так, чем больше красных фруктов и ягод у вас в рационе, тем медленнее повышается процент жира в организме.

4. Есть авокадо

Если вы опасаетесь есть авокадо из-за его высокой калорийности, то не стоит. Во-первых, съесть за раз целый плод тяжело, чаще его делят на два завтрака. А во-вторых, авокадо содержит ненасыщенные жиры, которые повышают "хороший" холестерин и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Если есть регулярно авокадо на завтрак (можно по одной столовой ложке), то за неделю можно сбросить до 3 килограммов. Высокая калорийность заглушает чувство голода и тормозит накопление лишних жиров, в том числе и на животе.

5. Есть яйца

Хорошей привычкой также является употреблять яйца, поскольку в них содержится компонент, влияющий на работу генного механизма, который накапливает жир вокруг печени. Употребление яиц поможет уменьшить подкожный жир и сделать живот более плоским.

Эти правила помогут добиться результата, если не переедать, пить достаточное количество воды и ужинать только легкими салатами и мясом птицы.

OBOZREVATEL раньше писал: