Чоловік показав на собі ефективність "синьої" кольорової дієти. Відео

Американський блогер Роб Рівера заради експерименту випробував на собі кольорову дієту. Її суть полягає в тому, щоб їсти продукти тільки одного кольору.

Чоловік підкреслив, що бажано, щоб їжа була натуральною, а не штучно пофарбованою. Так, на цей раз Рівера вибрав для себе синю дієту і поділився результатами на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На початку дієти блогер важив 63,1 кг. Він зазначив, що також зменшив свій денний ліміт калорій до 1500, що є нормою для його ваги.

Чоловік зазначив, що було складно знайти продукти синього кольору в магазині. Так, він купив лохину, сир з пліснявою, желе, а також сухі сніданки і йогурти з лохиною. По закінченню всього доби експерименту Рівера важив 62,4 кг, а значить скинув 700 грам.

Блогер сказав, що така дієта не має ніякого наукового пояснення. Однак так, обмеживши споживання калорій, можна скинути вагу за допомогою незвичайної і не обридлої дієти. Чоловік зазначив, що спробує на собі й інші кольорові дієти і поділиться результатами з підписниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американський блогер Роб Рівера заради експерименту тиждень їв тільки картоплю і показав, як змінилося його тіло і самопочуття.