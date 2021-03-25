Мужчина показал на себе эффективность "синей" цветной диеты. Видео

Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента испытал на себе цветную диету. Ее суть заключается в том, чтобы есть продукты только одного цвета.

Мужчина подчеркнул, что желательно, чтобы еда была натуральной, а не искусственно окрашенной. Так, на этот раз Ривера выбрал для себя синюю диету и поделился результатами на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале диеты блогер весил 63,1 кг. Он отметил, что также уменьшил свой дневной лимит калорий до 1500, что является нормой для его веса.

Мужчина отметил, что было сложно найти продукты синего цвета в магазине. Так, он купил голубику, сыр с плесенью, желе, а также сухие завтраки и йогурты с голубикой. По истечению всего суток эксперимента Ривера весил 62,4 кг, а значит скинул 700 грамм.

Блогер сказал, что такая диета не имеет никакого научного объяснения. Однако так, ограничив потребление калорий, можно сбросить вес с помощью необычной и не надоевшей диеты. Мужчина отметил, что попробует на себе и другие цветные диеты и поделится результатами с подписчиками.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только картошку и показал, как изменилось его тело и самочувствие.