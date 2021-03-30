Як робити макіяж очей після 40 років: поради візажистки

Якщо ваші улюблені мерехтливі тіні або смокі айс уже не виглядають на вас так, як у 20 і 30 років, зовсім не означає, що потрібно відмовлятися від такого мейкапу. Просто внесіть деякі зміни в процес створення макіяжу очей.

Про це розповіла виданню InStyle зіркова візажистка Джеймі Грінберг. Вона поділилася секретами й особливостями макіяжу очей для жінок після 40 років.

Не варто наносити мерехтливі тіні занадто високо над складкою верхньої повіки. У такий спосіб ви невдало підкреслюєте будь-яку текстуровану шкіру. Джеймі Грінберг радить користуватися цими тінями на тих ділянках, де є менше текстури.

Грінберг рекомендує виділяти внутрішні куточки очей хайлайтером, як і вилиці. Їй подобається ефект, який створює легке мерехтіння в цій області очей. До речі, блискучі тіні у відтінку шампанського, нанесені на внутрішні куточки очей – улюблений мейкап секрет голлівудської актриси Гвінет Пелтроу.

Візажистка радить не обмежуватися темними відтінками тіней для створення трендового макіяжу smoky eyes. В ідеалі він може бути будь-якого кольору, від лавандового до коричневого.

Щоб створити такий макіяж красиво і правильно, потрібно мати необхідні навички.

"Мені за 40, і в міру того, як я стаю старшою, мені просто доводиться міняти область нанесення підводки. Я рекомендую спочатку намалювати лінію тінями, а потім нанести на неї рідку підводку", – каже Грінберг.

Також вона рекомендує робити короткі стрілки, щоб не привертати зайвої уваги до текстури шкіри або ліній навколо очей.

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