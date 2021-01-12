Якими були атракціони в Києві 50 років тому: опубліковано раритетні фото

Олег Тимченко Кияни 05:20, 12.01.2021

У мережі показали архівні фотографії атракціонів у міських парках розваг Києва.

Знімками поділилися на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook, авторство належить А. Бакману.

Гірки
"Старі фото Києва", Facebook
Атракціон
"Старі фото Києва", Facebook

Зазначимо, в Києві після Нового року не припинявся ажіотаж біля головної ялинки. Натовпи людей, незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу, продовжували "паломництва" до центральної локації з розвагами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня вирішили прибрати новорічну локацію на Софійській площі.

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