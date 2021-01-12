Какими были аттракционы в Киеве 50 лет назад: опубликованы раритетные фото

Олег Тимченко Кияни 05:20, 12.01.2021

В сети показали архивные фотографии аттракционов в городских парках развлечений Киева.

Снимками поделились на странице "Старые фото Киева" в Facebook, авторство принадлежит А. Бакману.

Горки
"Старые фото Киева", Facebook
Аттракцион
"Старые фото Киева", Facebook

Отметим, в Киеве после Нового года не прекращался ажиотаж возле главной елки. Толпы людей, несмотря на карантин и пандемию коронавируса, продолжали "паломничества" к центральной локации с развлечениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января решили убрать новогоднюю локацию на Софийской площади.

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Кияни

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