Якими були атракціони в Києві 50 років тому: опубліковано раритетні фото

У мережі показали архівні фотографії атракціонів у міських парках розваг Києва.

Знімками поділилися на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook, авторство належить А. Бакману.

Зазначимо, в Києві після Нового року не припинявся ажіотаж біля головної ялинки. Натовпи людей, незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу, продовжували "паломництва" до центральної локації з розвагами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня вирішили прибрати новорічну локацію на Софійській площі.