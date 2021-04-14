У Києві встановлять нові турнікети на станції метро 'Видубичі'

У вестибюлі № 2 станції метро "Видубичі" проходять роботи зі встановлення та налаштування нових контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

В підземці зазначили, що цей вестибюль тимчасово не працює в рамках посилення карантинних заходів, тому наразі роботи не створюють незручностей для пасажирів.

Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку. Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

Нагадаємо, що такі турнікети вже працюють на станціях метро "Сирець", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Харківська", "Контрактова площа", "Почайна", "Позняки".

У КП "Київський метрополітен" також закликали пасажирів користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, попри карантин, у київському метро за три місяці в метро замінили 1,6 км рейок та 434 шпали.