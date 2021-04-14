В Киеве установят новые турникеты на станции метро "Выдубичи"
В вестибюле № 2 станции метро "Выдубичи" ведутся работы по установке и настройке новых контрольно-пропускных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В подземке отметили, что этот вестибюль временно не работает в рамках усиления карантинных мероприятий, поэтому пока работы не создают неудобств для пассажиров.
Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку. Также этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах.
Напомним, что такие турникеты уже работают на станциях метро "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Почайна", "Позняки".
В КП "Киевский метрополитен" также призвали пассажиров пользоваться бесконтактными способами оплаты и соблюдать карантинных мероприятий.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несмотря на карантин, в киевском метро за три месяца заменили 1,6 км рельсов и 434 шпалы.