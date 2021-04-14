В Киеве установят новые турникеты на станции метро 'Выдубичи'

В вестибюле № 2 станции метро "Выдубичи" ведутся работы по установке и настройке новых контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В подземке отметили, что этот вестибюль временно не работает в рамках усиления карантинных мероприятий, поэтому пока работы не создают неудобств для пассажиров.

Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку. Также этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах.

Напомним, что такие турникеты уже работают на станциях метро "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Почайна", "Позняки".

В КП "Киевский метрополитен" также призвали пассажиров пользоваться бесконтактными способами оплаты и соблюдать карантинных мероприятий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несмотря на карантин, в киевском метро за три месяца заменили 1,6 км рельсов и 434 шпалы.