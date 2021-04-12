У київському метрополітені розповіли, як замінють рейки та шпали

Попри карантин, у київському метро за три місяці в метро замінили 1,6 км рейок та 434 шпали.

Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства "Київський метрополітен".

У 1 кварталі 2021 року в київському метрополітені було замінено 434 шпали. З них 120 – на залізобетонні та 314 – на дерев’яні.

У метрополітені зазначили, що залізобетонні шпали укладаються на відкритих ділянках, окрім мостів, та на території електродепо, а дерев’яні – в тунелях. Також підприємство опрацьовує варіанти використання полімерно-композитних шпал, що виробляються з перероблених матеріалів.

Крім того, у зазначений період було проведено заміну 1,6 км рейок. Щоночі для виконання таких робіт виходить понад 500 працівників підземки.

"Заміна рейок та шпал – одні з найважчих робіт для виконання і проводяться фактично вручну, оскільки габарити конструкцій метро вкрай обмежують можливості автоматизації процесів", – наголосили в підземці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві триває будівництво двох станцій метро на Виноградар – "Мостицької та "Проспекту Правди", їх мають відкрити наприкінці 2021 року.