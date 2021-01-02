У Києві вибрали найкраще туристичне відео про столицю

У столиці України показали відеоролик, який переміг на конкурсі робіт "Твій Київ".

Як повідомило Управління туризму та промоцій КМДА, перше місце серед 50 учасників дісталося Катерині Івановій (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Журі оцінювало роботи за креативність, оригінальність, якість контенту, актуальність і розкриття теми туризму в столиці.

"Наймолодшому учаснику конкурсу було 15 років. Ми вдячні кожному за участь і за любов до рідного міста, адже саме ви і молода еліта, в руках якої майбутнє Києва", – сказала начальниця Управління туризму та промоцій Марина Радова.

Іванова отримала туристичну путівку з відкритою датою в Чорнобиль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як зимовий Київ виглядав на старовинних листівках.